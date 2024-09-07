Toptaş Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toptaş, sanayi metallerinin başında gelen bakır piyasasına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın, Ukrayna ile süren savaş nedeniyle uluslararası ticaret sistemlerinden çıkarılmasının sanayi hammaddeleri üzerindeki etkilerine dikkat çeken Toptaş, "Rusya'nın savaş nedeniyle uluslararası ödeme sistemlerinden çıkartılması, ağır sanayi ürünleri ve bakır ticaretini olumsuz etkiledi," dedi.

"Sistem dışına çıkartılan bakırlar sorun oluşturuyor"

Uğur Toptaş, Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem gören Rusya ve İran menşeli yüz binlerce ton bakırın piyasadan çekilmesinin, ticaret ve ödeme sistemlerinde büyük zorluklar yarattığını belirtti. “LME’ye kayıtlı olmayan bakırlar stok ve fiyat analizini zorlaştırıyor,” diye ekleyen Toptaş, kayıt dışı bakır ticaretinin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye sanayisi de zor durumda

Toptaş, Türkiye’deki sanayi sektörünün de bu gelişmelerden olumsuz etkilendiğini belirtti. “İhracat kayıpları yaşayan fabrikalar var. Kapasitesinin %40’ına gerileyen sanayi kuruluşları var,” dedi. Sanayicilerin özellikle 2025 yılına kadar desteklenmesi gerektiğini ifade eden Toptaş, 2026 sonrasında toparlanma beklediğini belirtti.

2025’te arz fazlası beklentisi

2025 yılı için bakır piyasasında yaklaşık 500 bin tonluk bir arz fazlası olacağını öngören Toptaş, bu durumun fiyatlar üzerinde baskı yaratabileceğini söyledi. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimlerinin, bakır fiyatlarını yukarı yönlü hareket ettirebileceğini belirten Toptaş, Eylül ayında yapılacak FED toplantısında faiz indirimi beklediğini de ekledi. Bu indirim, bakır fiyatlarını 9.800-10.000 dolar bandına çıkarabilir.

Merak uyandıran soru şu: Savaş devam ederken bakır piyasasında ne gibi sürpriz gelişmeler yaşanacak?