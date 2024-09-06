Balçova Belediyesi, sorumluluk alanında olmamasına rağmen ilçedeki eğitim kurumlarının temizlik, boya-badana ve bakım ihtiyaçlarını karşıladı. Eğitime verdiği önemi vurgulayan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, okulların durumuna kayıtsız kalamadıklarını belirtti.

"Bütçemiz ölçüsünde destek vermeye devam"

Kısıtlı bütçe imkanlarına rağmen eğitim kurumlarına destek verdiklerini ifade eden Yiğit, “Bütçemiz ölçüsünde eğitime destek vermeye devam edeceğiz. Eğitimde fırsat eşitliği konusunu çok önemsiyoruz,” dedi. Başkan Yiğit, ayrıca, okula ilk kez başlayan çocuklara sosyal medya aracılığıyla yaptıkları duyurunun ardından kırtasiye ve çanta desteği sağladıklarını, diğer öğrencilerle de sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti.

Balçova Belediyesi Fen İşleri ve Park Bahçe müdürlüklerine bağlı ekipler, okulların ihtiyaçlarını gidermek için çalışarak 9 Eylül’de başlayacak yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlıklarını tamamladı.