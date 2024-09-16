Balçova Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla ilçedeki imkanı kısıtlı öğrencilere kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye desteği sunuyor. Belediye Başkanı Onur Yiğit, bu desteklerin, ekonomik zorluklarla mücadele eden ailelere önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Desteklerin ayrıntıları

Balçova Belediyesi, ilçedeki sosyal yardımları genişleterek, imkanları kısıtlı olan öğrencilere yönelik kapsamlı bir destek programı başlattı. Belediye, öğrenciler için kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye malzemeleri sağlamak üzere bir mağaza kurdu. Semt evlerine başvuruda bulunan aileler, mağazadan ihtiyacı olan ürünleri temin edebiliyor.

Kıyafet ve ayakkabılar mağazadan dağıtılıyor

Belirlenen öğrenciler için oluşturulan mağazada kıyafet ve ayakkabılar, ailelerin ihtiyaçlarına göre düzenleniyor. Bu uygulama, öğrencilere hem ekonomik hem de pratik bir destek sunmayı amaçlıyor. İhtiyacı olan öğrenciler, semt evlerinden aldıkları talep doğrultusunda, çeşitli seçeneklerle donatılmış mağazadan ürünlerini alabiliyorlar.

Kırtasiye desteği de sağlanıyor

Semt evleri aracılığıyla yapılan başvurular sonucu, öğrencilere kırtasiye malzemeleri ve çantalar da dağıtılıyor. Bu destek, okul sürecinde öğrencilere ekstra yük bindirmeden eğitim hayatlarını daha rahat sürdürebilmeleri için büyük önem taşıyor.

Başkan Onur Yiğit’ten açıklamalar

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, bu projenin toplumun çeşitli kesimlerine ulaşmayı ve zorlu ekonomik şartlar altında ailelere yardımcı olmayı hedeflediğini ifade etti. Yiğit, “Kayıt döneminde üniversite öğrencilerimize cep harçlığı, okula ilk kez başlayan 7 yaşındaki küçük kardeşlerimize de kırtasiye ve çanta desteği vermiştik. Şimdi de semt evlerimize yapılan müracaatlar üzerine belirlenen öğrencilere kıyafet ve ayakkabı desteği veriyoruz. İmkanı kısıtlı kardeşlerimiz kırtasiyelerini de semt evlerinden teslim alıyorlar. Ülkemizin içinden geçtiği zorlu ekonomik sürecin farkındayız ve biz de imkanlarımız ölçüsünde ailelere destek olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince bu sosyal destekleri sürdüreceğiz” dedi.