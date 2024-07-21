İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Muharrem ayının anlam ve önemini vurgulamak amacıyla Balçova Cemevi’nde pişirilen aşure lokmasına katıldı. Tugay, hoşgörü, sevgi ve dayanışmanın ön plana çıktığı bu özel günde, vatandaşlarla bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Aşure lokmasında birlik ve beraberlik

Başkan Cemil Tugay, Balçova Cemevi’nde düzenlenen aşure lokmasında vatandaşlarla buluştu. Tugay, yaptığı konuşmada, "Yüreğinden gelen iyilikle, bu dünyadaki iyi ve güzel her şeyin iyiliği için dua eden çokça canımız oldu. Hepsinin duaları kabul olsun. Birlik ve beraberliğiniz devam etsin" dedi. Aşure paylaşımının önemine değinen Tugay, bu etkinliklerin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti.

“Birlik ve beraberliğimiz devam etsin”

Muharrem ayının hoşgörü, sevgi ve dayanışmayı temsil ettiğini vurgulayan Tugay, "Aşurenizi pay ederken ben de o paydan almaya geldim. Sizleri görmek güzel. Bu ortamda böyle güzel bir birlikteliğin olduğunu görmek, şahitlik etmek çok büyük mutluluk. Yas tutan, oruç tutan canlarımız oldu. Hepsinin duaları kabul olsun. Birlik ve beraberliğiniz devam etsin. Geçmişin zulmüne karşı çıkanın, canını vermiş olmasına, o eziyeti çekmiş olmasına yas tutabiliriz" diye konuştu.

“Kerbelâ denince direniş akla gelir”

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan, aşure lokmasında yaptığı konuşmada, "Kerbelâ denince direniş akla gelir, zalimin karşısında durmak akla gelir, mazlumun yanında olmak demektir. Sadece bir katliam değil Kerbelâ. Kimsenin hakkını yemeyeceğiz, kimsenin hakkını gasp etmeyeceğiz. Sürekli haklıdan yana, mazlumun yanında olacağız" ifadelerini kullandı. Aslan, Kerbelâ'nın direniş ve adaletin sembolü olduğunu belirterek, haksızlığa karşı durma kararlılığını yineledi.

Balçova Kaymakamı Mahmut Halal ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit de etkinliğe katılan isimler arasında yer aldı. Her iki isim de yapılan ibadetlerin, tutulan oruçların kabul olmasını diledi. Etkinlik, katılımcıların duaları ve iyi dilekleriyle sona erdi.