Balçova'da Arsa Mağdurları Sorunu Için Ilk Adım Atıldı

Balçova Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısında çok sayıda vatandaşı ilgilendiren arsa mağdurları sorununu ele aldı. AK Parti’li Meclis Üyesi Ümit Uslusoy tarafından verilen önerge ile gündeme gelen sorun, çözüm arayışlarını yeniden canlandırdı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, çözüm için kararlılık mesajı verdi.

“Sorunun çözümü için mücadele edeceğiz”

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, meclis oturumunda yaptığı konuşmada, arsa mağdurları sorununun çözümü için tüm yetkilerini kullanacaklarını belirtti. Yiğit, “Öncelikle bu sorunun çözümü için her şeyi yapacağımı bilmenizi istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay da bizimle aynı görüşte. Ancak sorunların çözümü için yetkilerimiz sınırlı. Geçmişte hem Balçova, hem de Büyükşehir Meclisi bu konuda üzerine düşen kararları almış. Hükümet yetkililerinin de bu sorunun çözümünü istediğini gördüm” dedi.

“Herkes hakkını almalı”

Yiğit, tapusu olanların ve olmayanların da hakkını alması gerektiğini vurgulayarak, “Bizce burada herkes hakkını almalı. Tapusu olmayanların da hakkını alabilmesi için TBMM tarafından da çözüm üretilmesi gerekiyor. Başta tapusu olanların sorununu kesinlikle çözeceğiz. Bu konunun takipçisi olacağız ve gerekirse arsa mağdurları için kavga da ederiz” ifadelerini kullandı.

Siyasi partilerden tam destek

Belediye Meclisi'nde AK Parti ve CHP grupları da sorunun çözümü için destek verdi. Önergeyi veren AK Parti’li Meclis Üyesi Ümit Uslusoy, “Bu yaklaşımınız nedeniyle size teşekkür ediyoruz. Biz de AK Parti Grubu olarak milletvekillerimizin çözüme destek vermesi için elimizden geleni yapmaya söz veriyoruz” dedi. CHP Grup Sözcüsü Korcan Uçman ise, “CHP Grubu olarak bu konunun çözümü için çabalıyoruz. Kesinlikle bu mağduriyetin giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çözümde katkımız olacaksa elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız” diye konuştu.

Meclis oturumunda yapılan konuşmaların ardından önerge, detaylı olarak incelenmek üzere hukuk ve imar komisyonlarına havale edildi. Arsa mağdurları sorununun çözümü için komisyonların yapacağı çalışmaların önemi vurgulandı ve bir sonraki meclis toplantısında gelişmelerin değerlendirilmesi kararlaştırıldı.