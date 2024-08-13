Balık ağı nedeniyle boğulma tehlikesi! "Beni neredeyse öldürecektin"

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, iş çıkışı denize giren Kadir Tokmakçı, balık ağına takılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin hızlı müdahalesi sayesinde Tokmakçı, denizden kurtarıldı.

Olayın detayları

Bir sitenin sahilinde meydana gelen olayda, Kadir Tokmakçı sıcak havadan bunalarak serinlemek amacıyla denize girdi. Kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta bacaklarına balık ağı dolanan Tokmakçı, su içinde çırpınarak yardım çağırdı. Çevredeki kişiler, Tokmakçı’yı sudan çıkararak güvenli bir şekilde kıyıya ulaştırdı.

Sağlık durumu iyi

Olay yerine hızla gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Tokmakçı’nın sağlık durumunu kontrol etti ve herhangi bir ciddi sağlık sorunu yaşamadığını belirledi. Kadir Tokmakçı’nın hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Balık ağı çöpe atıldı, sonra çalındı

Kurtarılmasının ardından Tokmakçı ve arkadaşları balık ağını denizden toplayarak sahildeki çöp kutusuna bıraktı. Ancak yaklaşık yarım saat sonra kimliği henüz belirlenemeyen biri, balık ağını çöp kutusundan çıkardı. O anlar, ağın sahibi olduğu düşünülen kişinin cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde Tokmakçı’nın, “Bulduk, ağın sahibini bulduk. Beni neredeyse öldürecektin” dediği anlar yer aldı.