Son günlerde hem İzmir’in Bayraklı ilçesinde yaşanan toplu balık ölümleri, büyük bir çevresel endişe yarattı. Bugün de Yunanistan’ın Volos sahilinde meydana gelen toplu balık ölümleri, deniz yüzeyini kapladı.

Volos'ta toplu balık ölümleri gözlemlendi

Yunanistan'ın Volos sahilinde bugün meydana gelen toplu balık ölümleri, yüzlerce ölü balığın deniz yüzeyini kaplamasıyla sonuçlandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, bu endişe verici durumu gözler önüne serdi. Yunan basınına konuşan uzmanlar, ölen balıkların tatlı su balığı olduğunu ve bu balıkların tuzlu deniz suyuna uyum sağlayamadığını belirtti. Yaklaşık bir haftadır devam eden ölümler, tatlı su balıklarının deniz ortamında hayatta kalamadığını işaret ediyor. Olayın ardından, Yunan savcılığı bölgedeki deniz suyu kirliliğini ve balık ölümlerinin nedenini belirlemek üzere bir soruşturma başlattı.

Ölü balıklar İzmir'den Yunanistan'a kadar uzandı

Türkiye'de ise İzmir’in Bayraklı ilçesinde benzer bir durum yaşandı. Kıyıya vuran yüzlerce ölü balık, bölgede kirlilik ve kötü kokuya neden oldu. Çupra ve levrek gibi balıkların kıyıya vurduğu sahilde, sineklerin çoğalması ve pis koku, bölge sakinlerini rahatsız etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü, ölü balıkları temizlemek için hemen harekete geçti.

Geçtiğimiz gün ise, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yaşanan kirliliğin nedenlerini araştırdıklarını ifade ederek, “Bu yaşadığımız çevre felaketi ile birlikte gerçekliği ve çıplaklığı ile yüzleşmemiz gerektiğini düşünüyorum. Körfez’imiz maalesef ağır bir kirlilik yükü altında” demişti. Başkan Tugay, çevre sorunlarının çözülmesi için bakanlıklar arası iş birliği çağrısında bulunarak, sorunların bilimsel ve iş birliği içinde çözülmesi gerektiğinin altını çizmişti.