Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada balık ölümlerinin, sudaki kirlilik nedeniyle oksijen seviyesinin yetersizliğinden kaynaklandığı belirtildi.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde sahil kıyısına önceki günlerde çupra ve levrek başta olmak üzere yüzlerce ölü balık vurdu.

Bayraklı ilçesindeki Turan sahilinde çok sayıda ölü balığın bulunduğunu gören vatandaşlar, durumu İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdikten sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

İzBB’den yapılan açıklamada “Körfezdeki su sirkülasyonunun az olduğu bölgelerde, deniz suyu sıcaklığının yükselmesinin ‘Dinoflagellate Gymnodinium’ cinsi planktonların aşırı çoğalmasına yol açıyor. Deniz suyundaki oksijen seviyesinin tehlikeli derecede düşmesine ve sonuç olarak balık ölümlerine neden olabiliyor” denildi.

"Su kirli, oksijen seviyesi yetersiz"

Sahil kıyılarına ölü balıkların vurması ve İzmir Körfezi’nde kirlilik tartışmaları sürerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı.

Yapılan ilk değerlendirmelere göre balık ölümlerinin, sudaki kirlilik nedeniyle oksijen seviyesinin yetersizliğinden kaynaklandığı tespit edildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, balık ölümlerinin gerçekleştiği bölge ile Körfez açıklarından deniz suyu numunelerinin alındığı belirtildi. Körfeze deşarj olan yedi dereyle atık su kaynaklarında denetimler yapılacağı kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

“Bakanlığımız İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatmıştır. Bu kapsamda balık ölümlerinin gerçekleştiği bölge ve Körfez açıklarından deniz suyu numuneleri alınmış, numuneler yetkili laboratuvar tarafından incelenmiştir. Yapılan ilk değerlendirmelere göre balık ölümlerinin, sudaki kirlilik nedeniyle oksijen seviyesinin yetersiz olmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Daha ayrıntılı inceleme için bölgeye Deniz İzleme Gemimiz ve Mobil Su ve Atık Su Laboratuvarımız gönderilmiş, körfeze deşarj olan 7 dereyle atık su kaynaklarında denetimler yapılacaktır. Yaşanan kirlilikle mücadele için sorumlu yerel yönetimler bakanlığımızca uyarılmıştır. Gelişmeler yakından ve hassasiyetle takip edilmektedir.”

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