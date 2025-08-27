Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sabaha karşı meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, kentte tedirginliği artırdı. AFAD verilerine göre sarsıntı yerin 10,12 kilometre derinliğinde kaydedildi.

6 binin üzerinde deprem kaydedildi

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, CNN TÜRK’e yaptığı değerlendirmede 10 Ağustos’taki 6.2’lik depremden bu yana bölgede 6 binin üzerinde sarsıntı meydana geldiğini söyledi. Bu hareketliliğin klasik artçı deprem tanımına uymadığını vurgulayan Tüysüz, “Oldukça geniş bir alanda ve ana fay hattından uzakta gerçekleşiyor. Bu nedenle sıradan artçılar olarak nitelendirilemez” dedi.

“Deprem fırtınası” uyarısı

Yaşanan sarsıntıların bilimsel olarak “deprem fırtınası” olarak adlandırıldığını ifade eden Tüysüz, farklı ihtimallerin üzerinde durulduğunu dile getirdi:

Fayların kesişim noktalarında meydana gelen kırılmalar,

Yer altındaki magma veya sıcak su hareketleri,

Gazların yer değiştirmesi.

Ancak bu ihtimallerin henüz netleşmediğini vurgulayan Tüysüz, “Bu etkinliğin nedeni konusunda detaylı araştırmalar yapılması gerekiyor. Bunun için aylar sürecek bilimsel incelemelere ihtiyaç var” diye konuştu.

“Büyük deprem olasılığı düşük”

Vatandaşları panik yapmamaları konusunda uyaran Tüysüz, bölgedeki deprem etkinliğinin birkaç hafta daha devam edebileceğini söyledi. Tüysüz, “Bu tür deprem fırtınalarında daha büyük bir deprem olasılığı düşük. Ancak sarsıntılar bir süre daha sürecek” ifadelerini kullandı.

Balıkesir’de yaşayan vatandaşlar ise sık sık hissedilen sarsıntılar nedeniyle endişeli. Uzmanlar, bölgedeki gelişmelerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.