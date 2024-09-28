Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Taylı Caddesi'nde bulunan bir mobilya imalathanesinde gece saat 02.00 sıralarında çıkan yangın, büyük korkuya neden oldu. Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri hızla müdahale etti.

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak, alevler imalathaneyi tamamen küle çevirdi ve atölye kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vatandaşlar, imalathaneyi alev alev yandığı anlarda cep telefonlarıyla görüntüledi. Yangının neden olduğu hasarın boyutları sabah saatlerinde netlik kazandı.