Bölge halkı ve turistlerin keyifli bir tatil geçirebilmesi için temizlik ve altyapı çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, plajları yazın vazgeçilmez mekanları haline getiriyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Balıkesir'in muhteşem sahillerini yaz sezonuna hazırlamak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sorumluluklarındaki 22 Mavi Bayraklı Plaj'da gerçekleştirdikleri kum eleme, yabani ot temizliği ve çevre düzenlemesinin yanı sıra, iskele, soyunma kabini, duş üniteleri ve tuvalet gibi tesislerin kurulumuna da öncelik veriyorlar. Bu çalışmalarla bölge halkının ve turistlerin takdirini kazanan Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir'in sahil potansiyelini artırarak turizme önemli katkılar sağlıyor.

Balıkesir, Türkiye'nin en güzel sahil şeritlerine sahip bir bölge olarak biliniyor ve Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışmaları, bölgenin turizm potansiyelini daha da yükseltiyor. Vatandaşlar da yapılan çalışmalardan son derece memnun. Erdek plajlarında yapılan sezon hazırlıklarından duydukları memnuniyeti dile getiren bir vatandaş, düzenin ve temizliğin harika olduğunu ifade ediyor. Ulaş Ağan isimli bir başka vatandaş da yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını ve plajların temiz ve düzenli olduğunu belirtiyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Mavi Bayraklı Plajları, Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Marmara gibi farklı ilçelerde yer alıyor. Bu plajlar, hem yerel halkın hem de turistlerin yaz aylarında keyifli vakit geçirebileceği temiz ve güvenli mekanlar olarak öne çıkıyor.