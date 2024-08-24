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İddiaların ispat edilmesi talep ediliyor

Yücel Yılmaz döneminde 2019'da 81 işçi çıkarılmıştı. AK Parti dönemindeki işten çıkarmaların daha yüksek olduğu görüldü.

Önceki başkandan daha düşük rakam

71 işçiden 8'inin "bankamatik memuru", 6'sının disiplinsizlik ve 39'unun seçim öncesi siyasi amaçlı işe alındığı belirtildi.

İşten çıkarılanlar arasında bankamatik memurları da var

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ahmet Akın döneminde işten çıkarılan personel sayısının 71 olduğunu ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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