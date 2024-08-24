Belediyeden açıklama: 700 işçi çıkışı iddiaları asılsız
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ahmet Akın döneminde işten çıkarılan personel sayısının 71 olduğunu ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
İşten çıkarılanlar arasında bankamatik memurları da var
71 işçiden 8'inin "bankamatik memuru", 6'sının disiplinsizlik ve 39'unun seçim öncesi siyasi amaçlı işe alındığı belirtildi.
Önceki başkandan daha düşük rakam
Yücel Yılmaz döneminde 2019'da 81 işçi çıkarılmıştı. AK Parti dönemindeki işten çıkarmaların daha yüksek olduğu görüldü.
İddiaların ispat edilmesi talep ediliyor
Başkan Akın, iddiaların kanıtlanmasını ve adaletli bir yönetim anlayışının devam edeceğini vurguladı.