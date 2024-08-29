Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Dursunbey ilçesindeki çiftçilerin tarımsal üretimlerini desteklemek amacıyla 23 kırsal mahalleye salça makinesi dağıttı. Bu proje, çiftçilerin kendi ürettikleri domatesleri daha kolay salçaya dönüştürerek, ürünlerine katma değer kazandırmalarını ve daha fazla kazanç elde etmelerini amaçlıyor.

Çiftçilere katma değerli üretim imkanı

Dursunbey’de düzenlenen törenle çiftçilere teslim edilen salça makineleri, üreticilerin tarlalarından topladıkları domatesleri salçaya dönüştürmelerine olanak tanıyor. Başkan Ahmet Akın, bu makineler sayesinde çiftçilerin ürünlerini daha kolay, temiz ve hızlı bir şekilde işlemelerini sağlayacaklarını belirtti. Salça makineleri, saatte 500 kilogram domatesi işleyerek çiftçilerin tarhana ve salça yapımı dönemindeki iş yükünü önemli ölçüde azaltıyor.

Tarım ve kırsal kalkınma için önemli bir adım

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bu girişimi, tarımsal üretimi destekleyerek kırsal kalkınmaya katkı sağlamayı hedefliyor. Başkan Akın, Balıkesir’in geniş coğrafyası ve tarımsal potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için bu tür projelerin hayata geçirildiğini vurguladı. Ayrıca, Dursunbey Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bulut ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan da proje için Başkan Akın’a teşekkür ederek, bu tür desteklerin çiftçiler için büyük önem taşıdığını ifade ettiler.

Ekonomik zorluklara karşı çözüm

Başkan Akın, Türkiye’de son yıllarda yaşanan ekonomik krizlerin çiftçileri derinden etkilediğine dikkat çekerek, tarım sektöründeki bu sorunları aşmak için planlı ve programlı bir şekilde çalışacaklarını belirtti. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Balıkesir Planlama Ajansı ile birlikte tarımda bilgiye dayalı bir yol haritası hazırlanarak, çiftçilere destek projelerinin devam edeceğini söyledi. Bu tür projelerle, Balıkesir’in diğer büyükşehirlerden bir adım önde olması hedefleniyor.

Çiftçilerden teşekkür ve memnuniyet

Proje kapsamında dağıtılan makineler, Dursunbey’in kırsal mahallelerinde memnuniyetle karşılandı. Çiftçiler, bu destek sayesinde ürettikleri domatesleri salçaya dönüştürerek daha fazla kazanç elde etme fırsatı bulacaklar. Bu da onların ekonomik zorluklarla başa çıkmalarını kolaylaştıracak. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da konuşmasında, bu projeye ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal üretime verdiği desteğe teşekkür ederek, bu tür çalışmaların devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Dursunbey’de başlattığı bu proje, tarımsal üretime yönelik desteklerin artarak devam edeceğinin bir göstergesi. Başkan Ahmet Akın, kırsal kesimdeki çiftçilerin elini güçlendirecek projeleri sürdüreceklerini ve Balıkesir’in tarımsal potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için çalışacaklarını belirtti.