Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı tatiline hazırlık kapsamında şehir genelinde birçok çalışma gerçekleştirdi. Belediye ekipleri, mezarlıkları temizleyerek bayram ziyaretlerine hazır hale getirirken, ibadethanelerde de bayram temizliği yaptı. Vatandaşların kurbanlık hayvanlarını gönül rahatlığıyla seçebilmeleri için Hayvan Pazarı sterilize edildi. Ayrıca, şehir genelinde haşereyle mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Balıkesir’in gözde sahilleri tatilcileri bekliyor

Balıkesir’in eşsiz güzellikteki sahil bölgeleri, hem Balıkesirli hem de tatilciler için huzurlu ve konforlu bir bayram tatili vaat ediyor. Büyükşehir Belediyesi, kendi sorumluluğundaki Mavi Bayraklı Plajlarda temizlik, bakım, onarım ve kurulum çalışmalarını tamamladı. Plajlarda düzenli temizlik çalışmalarına devam edilirken, cankurtaran hizmeti ile vatandaşlara güvenli bir tatil ortamı sunulacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı plajlar, kalitesinden ve temizliğinden ödün vermemeye devam edecek.

Başkan Akın’dan bayram mesajı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şehir genelinde yapılan hazırlıkları değerlendirerek şu açıklamaları yaptı: "Bayramlar, bizi biz yapan değerlerimizdir. Büyük bir aile olduğumuzu hissettiğimiz, paylaştıkça büyüdüğümüz ve neşelendiğimiz özel günlerimizdir. Bayramı bayram yapan ise; sevdiklerimizle birlikte olmak, içinde bulunduğumuz manevi huzurun tadına ailemizle ve dostlarımızla birlikte varmaktır. Bereketin, dayanışmanın ve paylaşmanın sembolü olan Kurban Bayramımız dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm hazırlıklarımızı yapmış bulunuyoruz. Manevi değeri büyük bu bayramda, vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını gözetiyor ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için elimizdeki tüm imkânları seferber ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın sevdikleriyle bir arada ve huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyor ve Kurban Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum."