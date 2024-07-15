AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, Sındırgı'da yoğun bir ziyaret programına katıldılar. İlk olarak, Sındırgı esnaflarından Osman Kocadağ’ın oğlunun sünnet cemiyeti ve Yağcıbedir Ortaokulu Himmet Demir’in oğlunun düğününe katılan Uygur ve Aydemir, ardından AK Parti Sındırgı İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek, ilçe çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundular.

Türk milletinin gurur kaynakları

Ayrıca, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya’nın şehadetinin sene-i devriyesi münasebetiyle düzenlenen Mevlid-i Şerif'e katılan Uygur, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Vatanını, milletini, bayrağını korumak için canlarını veren şehidimize minnettarız. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, bizim için çok değerlisiniz. Türk milletinin gurur kaynağı olan şehitlerimizin aileleriyle birlikte olmak, onların acılarını paylaşmak bizim için onurdur.”

AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir ise şehit ailelerine hitaben, “Vatan uğruna şehadet şerbeti içmiş kahramanlarımızın ailelerinin yanındayız. Ülkemizin birlik ve beraberliğine kast eden düşmanlar hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz” diye konuştu.

Şehit aileleri ve yakınları, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.