Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün saat 22.48’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar geceyi sokakta geçirirken, kentte okullar bir günlüğüne tatil edildi. Sarsıntı sonrası uzmanlardan da art arda açıklamalar geldi.

Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara önemli bilgiler vererek endişeleri giderdi.

“Aynı kırığın büyük deprem üretmesi mümkün değil”

İçelli, Sındırgı’daki depremin bir çöküntü sistemi üzerinde meydana geldiğini belirterek, aynı fay hattının yeniden yıkıcı büyüklükte bir deprem oluşturamayacağını vurguladı.

Uzman isim, “Bu kırığın üretebileceği maksimum değer 6.3 civarındaydı. 6,1 ile rahatladı ancak 5.5 büyüklüğüne kadar artçılar üretebilir” ifadelerini kullandı.

“Hasarsız evlerde kalmak güvenli”

Vatandaşlara önemli bir uyarıda bulunan İçelli, gereksiz panik yapılmaması gerektiğini belirtti:

“Arkadaşlar, Sındırgı güneyinde yaşanan deprem beklediğim, gösterdiğim çöküntü sistemi üzerinde oldu. Bu kırığın üretebileceği maksimum değer 6.3 civarıydı. 6,1 ile rahatladı ama 5.5 büyüklüğe kadar artçılar üretebilir. Aynı kırığın büyük deprem üretip yıkıcı değerlere ulaşması mümkün değil. Deprem odağına 50 kilometre çapta az veya orta hasarlı evi olanlar hariç çevre illerdekilerin sokakta kalmasına gerek yok.”

Sındırgı’da artçılar sürüyor

AFAD verilerine göre, Sındırgı ve çevresinde gece boyunca çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Uzmanlar, artçıların birkaç gün daha devam edebileceğini ancak yıkıcı etki beklenmediğini belirtiyor.