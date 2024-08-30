Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, hakkında 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.Ç. polis tarafından yakalandı. Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “uyuşturucu imal ve ticareti” suçundan mahkumiyet kararı bulunan M.Ç.'nin Uşak’tan Balıkesir’in Sındırgı ilçesine gelerek saklandığı bilgisini aldıktan sonra harekete geçti.

Üç kişi yakalandı

Polis, firari M.Ç.'nin gizlenmesine yardımcı olduğu iddia edilen U.S. ve İ.Y.’yi takibe aldı. Ekipler, M.Ç. ve ona yardım ettiği öne sürülen kişilerin buluşma noktası olan Cüneyt Vadisi’ne kapsamlı bir operasyon düzenledi. Ormanlık alanda yaklaşık bir saat süren kovalamacanın ardından üç kişi yakalandı.

Firari cezaevine gönderildi

Firari M.Ç., Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kepsut Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Yardım eden U.S. ve İ.Y. ise “tutuklu veya hükümlünün kaçmasına yardım etme” suçundan adli işlemler başlatılarak gözaltına alındı.