Balıkesir’de UEDAŞ tarafından gerçekleştirilecek planlı bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bigadiç, Dursunbey, Edremit, Havran, İvrindi, Karesi ve Kepsut ilçelerinde gerçekleşecek kesintiler, belirli saatler arasında yapılacak ve bu süreçte vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor. UEDAŞ, kesinti sırasında alınması gereken güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Kesintiden etkilenecek bölge ve saatler

UEDAŞ’ın duyurusuna göre, 27 Ağustos 2024 tarihinde Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bigadiç, Dursunbey, Edremit, Havran, İvrindi, Karesi ve Kepsut ilçelerinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle belirli saatler arasında elektrik kesintisi yaşanacak. Kesinti saatleri şu şekildedir:

Altıeylül: 09:00 - 17:00 arasında

Ayvalık: 09:00 - 17:00 arasında

Balya: 08:30 - 09:30 / 14.30 - 16.00 arasında

Bigadiç: 09:00 - 17:00 arasında

Dursunbey: 09:00 - 17:00 arasında

Edremit: 13:30 - 17:30 arasında

Havran: 09:00 - 17:00 arasında

İvrindi:08:30 - 09:00 arasında

Karesi: 14:30 - 16.00 arasında

Kepsut: 09:00 - 17:00 arasında

Bu kesintiler, elektrik hatlarının bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek. Vatandaşların kesinti süresince gerekli önlemleri almaları ve planlarını bu kesintilere göre düzenlemeleri önemle tavsiye ediliyor.

Dikkat edilmesi gerekenler

Buzdolabı ve dondurucu kullanımı: Elektrik kesintisi sırasında buzdolabı ve dondurucunun kapaklarını kapalı tutarak içindeki yiyeceklerin soğuk kalmasını sağlayın. Kesintinin uzun sürmesi durumunda, bozulabilecek gıdaları önceden tüketmek veya alternatif soğutma yöntemleri düşünmek gerekebilir.

Sıcaklık kontrolü: Kış aylarında, ısınma sisteminiz elektrikle çalışıyorsa, elektrik kesintisi sırasında evde sıcaklığı korumak için ekstra battaniye ve sıcak giysiler hazır bulundurun. Yaz aylarında ise, serinlemek için pencere ve kapıları açık tutarak doğal havalandırmayı artırabilirsiniz. Ayrıca, ısı kaynaklarına dikkat edilmesi önemlidir.

Güvenlik önlemleri: Elektrik kesintisi sırasında aydınlatma için mum kullanıyorsanız, mumları çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı güvenli bir yerde bulundurun. Ayrıca, mumları yanıcı maddelerden uzakta tutarak yangın riskini en aza indirebilirsiniz. Elektrik tekrar geldiğinde, tüm cihazlarınızı güvenli bir şekilde yeniden bağlayın ve anormal bir durum olup olmadığını kontrol edin.

Kesinti sonrası sorunlar

Elektrik kesintisi sona erdiğinde, cihazlarınızı kontrollü bir şekilde çalıştırarak aşırı yüklenmeyi önleyin. UEDAŞ, bakım çalışmalarının ardından enerji hatlarının daha güvenli ve istikrarlı bir şekilde hizmet vereceğini belirtiyor. Elektrik kesintisi sırasında veya sonrasında herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda, UEDAŞ’ın müşteri hizmetleri hattına başvurmanız önerilir.