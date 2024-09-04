Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir'de 4 Eylül Çarşamba günü az bulutlu bir hava ve 29,7 derece sıcaklık beklendiğini duyurdu. Eylül ayının ilk günlerinde sıcaklıklar etkisini sürdürüyor.

Balıkesir'de Eylül ayının başı itibarıyla sıcaklıklar etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 4 Eylül Çarşamba günü şehir az bulutlu bir gökyüzüyle güne başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 29,7 derece seviyelerinde olacak. Eylül ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken, Balıkesir’de sıcaklıklar hala yüksek seyrediyor.

Sıcak havalarda dikkat edilmesi gerekenler

Sıcak havaların etkisini sürdürdüğü bu günlerde, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan bireylerin sıcak çarpmasına karşı tedbirli olması gerekiyor. İşte sıcak havalarda dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar:

1. Bol Su Tüketin:

Yüksek sıcaklıklar vücutta sıvı kaybına yol açabilir. Gün içinde bol miktarda su içerek vücudunuzu nemli tutun ve susuz kalmamaya özen gösterin.

2. Güneşten Korunun:

Güneş ışınlarının en güçlü olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında doğrudan güneş altında bulunmaktan kaçının. Dışarı çıkmanız gerekiyorsa, geniş kenarlı şapka ve güneş gözlüğü takın, güneş koruyucu kremler kullanın.

3. Hafif Giysiler Tercih Edin:

Serin kalmak için açık renkli, hafif, pamuklu giysiler tercih edin. Bu tür giysiler, vücudunuzun nefes almasını sağlar ve terlemeyi azaltır.

4. Serin Yerlerde Zaman Geçirin:

Mümkünse, günün sıcak saatlerinde serin ortamlarda bulunun. Evde klima veya vantilatör kullanarak serinleyebilir, dışarıdaysanız gölgede kalmaya çalışabilirsiniz.

5. Ağır Yiyeceklerden Kaçının:

Sıcak havalarda hafif ve kolay sindirilebilir yiyecekler tüketin. Ağır ve yağlı yiyecekler, vücudun daha fazla enerji harcamasına neden olur, bu da sıcak çarpması riskini artırabilir.

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