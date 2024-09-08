UEDAŞ (Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.), 8 Eylül 2024 tarihinde Balıkesir'in farklı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Bu kesintiler, enerji hatlarının bakım ve yenilenmesi amacıyla gerçekleştirilecek olup, vatandaşların etkilenmemek için gerekli önlemleri almaları gerekiyor.

Planlı elektrik kesintisi saatleri

UEDAŞ, Balıkesir’in Ayvalık ve Edremit ilçelerinde 8 Eylül 2024 tarihinde eş zamanlı olarak enerji altyapısı çalışmalarına bağlı planlı elektrik kesintileri yapılacağını açıkladı. Kesintilerin yapılacağı ilçeler ve saat aralıkları şu şekildedir:

Ayvalık: 10:30 - 15:00 saatleri arasında

Edremit: 09:00 - 18:00 saatleri arasında

Kesinti sürelerinin her ilçeye göre farklılık gösterdiği ve gün içerisinde değişiklik olabileceği için vatandaşların UEDAŞ’ın resmi internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını düzenli olarak takip etmeleri tavsiye ediliyor.

Enerji altyapısı güçleniyor

UEDAŞ, Balıkesir genelinde yapılacak kesintilerin temel amacının enerji altyapısını güçlendirmek ve modernize etmek olduğunu açıkladı. Eskiyen enerji hatlarının yenilenmesi, bakım ve onarım çalışmalarının yapılması sayesinde uzun vadede bölgedeki elektrik dağıtımının güvenilirliği ve verimliliği artırılacak.

Bu çalışmalar sayesinde sık yaşanan elektrik kesintileri, arızalar ve enerji iletim sorunlarının azalması hedefleniyor. Böylece bölgedeki enerji arzı daha stabil hale gelecek.

Vatandaşların dikkat etmesi gerekenler

Elektrik kesintisinden etkilenmemek ve günlük işlerin aksamaması için vatandaşların şu önlemleri almaları önem taşıyor:

Elektrik aletlerini önceden kapatın: Elektrik kesintisi öncesinde elektronik cihazları kapatmak, ani voltaj değişimlerinden korunmanıza yardımcı olur.

Yedek enerji kaynağı kullanın: Kesintiler uzun sürebileceği için işlerinizi sürdürebilmek adına yedek enerji kaynakları (jeneratör, UPS) bulundurmanız faydalı olabilir.

UEDAŞ’ı takip edin: Kesinti saatlerinde olası değişiklikler için UEDAŞ’ın internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip edin.