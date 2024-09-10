Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, suç oranlarını azaltmak ve kamu güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü kapsamlı asayiş operasyonunda dikkat çekici başarılar elde etti. Bir hafta süren uygulamalar sonucunda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 şahıs yakalandı.

Hapis cezalı şahıslar

Yapılan operasyonlarda, 0-5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi, 5-10 yıl arası cezası bulunan 2 kişi ve 10 yıl ve üzerinde ceza alan bir kişi gözaltına alındı. Ayrıca, 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir şahıs da yakalandı. Operasyonlar kapsamında toplamda 19 kişi adalet önüne çıkarıldı.

Jandarma ekipleri, aynı zamanda ASAL yakalama kaydı bulunan 118 kişiyi ve ifadesi alınması gereken 35 kişiyi de yakaladı.

Çalışmalar sürecek

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, emniyet, asayiş ve kamu düzenini sağlamak için yürütülen çalışmalara aralıksız olarak devam edeceğini duyurdu