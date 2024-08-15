Balıkesir'in Edremit ilçesinde, üç farklı noktada meydana gelen sazlık yangını, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi belirsiz

Edremit’in Altınkum Mahallesi Dalyan mevkiinde, göçmen kuşların güzergahı üzerindeki deniz kenarındaki sazlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, kısa sürede rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

İki saat süren mücadele

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ile polis sevk edildi. Alevler, itfaiyenin yaklaşık iki saat süren müdahalesi ile kontrol altına alınabildi. Yangının etkisiyle yükselen dumanlar, ilçe merkezinden bile net bir şekilde görüldü.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Soğutma çalışmaları ise hala devam ediyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve iş makineleri de çalışmalara destek veriyor.