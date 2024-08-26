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Murat Sevilen, olaydan saatler sonra polise teslim oldu. Eylem Sevilen'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili savcılık tarafından inceleme başlatıldı.

Olay, Karşıyaka Mahallesi'ndeki Sevilen ailesinin evinde meydana geldi. Cinayet in ardından Murat Sevilen, evi terk etti. Eve dönen anne, açık bırakılan çekyatın içinde kızının cansız bedeniyle karşılaştı ve durumu polis ekiplerine bildirdi.

Balıkesir 'in Gönen ilçesinde yaşanan trajik olayda, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Murat Sevilen (44), tartıştığı kızı Eylem Sevilen'i (18) boğarak öldürdü.

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