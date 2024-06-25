Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'ndeki eski çöplük alanında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Ormana yakın bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yangına müdahale

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 60 personel ve Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun bir şekilde çalışmalara başladı.

Önceki yangın

Aynı yerde 6 gün önce de yangın çıkmış, bu yangın ormana sıçrayarak 8 saatlik bir müdahalenin ardından kontrol altına alınmıştı. Bugün çıkan yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılma eğiliminde olup, ekipler yangının daha fazla alana yayılmasını önlemek için büyük çaba sarf ediyor. Bölgedeki duman ve alevler, çevre halkında endişe yaratmış durumda.