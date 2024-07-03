Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, Karahaliller Mahallesi'nde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. İhbarın ardından bölgeye 3 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, 2 dozer ve Emniyet Müdürlüğü'ne ait 1 TOMA olmak üzere toplam 29 araç ve 60 personel sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde müdahale ediyor.

Yangın ormana sıçradı

Yangının başladığı alan ve ormana sıçrama anı büyük panik yarattı. Yangının yayılmasını önlemek için ekipler var gücüyle çalışıyor. Yangının ne zaman kontrol altına alınacağı ise henüz belli değil.

Yangının sebebi ve hasarın boyutu henüz bilinmiyor. Bu yangın, bölgede büyük endişe yarattı. Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor.