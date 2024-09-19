Türkiye'nin plaj voleybolundaki en önemli organizasyonlarından biri olan 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı, 122 sporcunun katılımıyla Ayvalık ve Sarımsaklı Plajları'nda start aldı. 35 ülkeden gelen 49 takım, bu heyecan verici etkinlikte şampiyonluk mücadelesi verecek.

Etkinliğin detayları

2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi iş birliğiyle düzenleniyor. Organizasyon, 22 Eylül akşamına kadar Ayvalık ve Sarımsaklı Plajları'nda devam edecek.

Katılımcılar ve ülkeler

Bu prestijli turnuvada, Avusturya, Çekya, Estonya, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, İtalya, Letonya, Japonya, Slovakya, Kazakistan, Macaristan, Hollanda, İsviçre, Ukrayna, Fransa ve ABD gibi birçok ülkenin temsilcileri yer alıyor. Türkiye ise erkeklerde Yusuf Özdemir-Batuhan Kuru, Hasan Hüseyin Mermer-Sacit Kurt, Ahmet Can Tür-Tuna İmdat ve Nevzat Kaan Erol-Barış Güldalı ikilileri; kadınlarda ise Su Şimdim-Ceylin Sayar, Melis Durası-Müge Ocakçı ve Ayşe Dil-Selin Toy ikilileriyle temsil ediliyor.

Maç programı ve seyirci bilgileri

Turnuva, 4 gün süresince her gün saat 10.00-22.00 arasında devam edecek. Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci, karşılaşmaların seyirciler tarafından ücretsiz olarak izlenebileceğini belirtti.