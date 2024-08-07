Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın'ın desteklediği “Sahip çıkıyoruz, sahipsiz bırakmıyoruz” projesi, sokak hayvanlarına yuva arayışında önemli bir adım atıyor. Proje çerçevesinde oluşturulan web sitesi aracılığıyla, vatandaşlar sokak hayvanlarını sahiplenme fırsatı buluyor ve mutlu sonuçları paylaşıyor.

Web sitesi ile sahiplendirme kolaylaşıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan web sitesi, can dostların sahiplenilmesini kolaylaştırıyor. Site üzerinden vatandaşlar, sokak hayvanlarını seçip “sahiplenmek istiyorum” butonuna tıklayarak başvuru formunu doldurabiliyor. Bu uygulama sayesinde, Büyükşehir Belediyesi'nin bakımını üstlendiği 2 bin 500 sokak hayvanının kısa sürede sahiplendirilmesi hedefleniyor.

Veterinerlik hizmeti ve mama desteği

Sahiplendirilen hayvanlara veterinerlik hizmeti ve mama desteği sunuluyor. Belediye, can dostların yeni yuvalarına karneleriyle birlikte ulaşmasını sağlıyor ve takipte kalıyor. Bu hizmetler, hayvan sahiplerinin güvenliğini ve memnuniyetini artırıyor. Sahiplendirme sürecinde destek sunan vatandaşlar, proje hakkında olumlu geri dönüşlerde bulunuyor.

Vatandaşların mutlu yorumları

Tuncay Derin, bahçelerine köpek sahiplenmenin yanı sıra, köpeğin tüm aşılarının yapıldığını ve belediyenin sağladığı hizmetlerden memnun kaldığını belirtti. Fikret Emre Edil, barınak müdürlerinin yardımları sayesinde sahiplendiği can dostundan çok memnun olduğunu ifade etti. Selma Çakır ise, hayvanları çok sevdiklerini ve belediyenin desteklerinin süreç boyunca hızlı ve etkili olduğunu vurguladı.

Projeye büyük destek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bu projeye gösterdiği ilgi, sokak hayvanlarına sıcak yuvalar sağlarken, vatandaşların da bu konuda duyarlı ve destekleyici olmalarını teşvik ediyor. Başkan Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın'a teşekkür eden vatandaşlar, hayvanların sahipsiz kalmaması için bu tür projelerin devamını beklediklerini ifade ediyor.