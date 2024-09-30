Balıkesir'in Havran ilçesinde, direksiyon başında uyuduğu öne sürülen bir sürücü, otomobiliyle dereye uçtu. Şans eseri kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Havran-Balıkesir yolunun Gelin Deresi 1 mevkiinde yaşanan kaza, çevrede paniğe neden oldu. İddiaya göre N.A.'nın kullandığı 06 EG 879 plakalı otomobil, sürücünün uyuması sonucu kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Olayı gören vatandaşlar hızla yardıma koşarken, Balıkesir İtfaiyesi Havran İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve polis ekipleri de hızlı bir şekilde kaza yerine ulaştı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.