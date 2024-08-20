Balıkesir’in Manyas ilçesinde, yangına müdahale etmek üzere yola çıkan orman arazözü, bir otomobille çarpıştı. Çakırca Mahallesi’nde meydana gelen kazada, otomobil ile seyir halindeki arazözün çarpışması sonucu üç kişi yaralandı.

Kazanın detayları

Kaza, arazözün yangın bölgesine ulaşmak üzere olduğu sırada gerçekleşti. Çift taraflı trafik kazasında, arazözün içindeki D.A. ve S.U. ile otomobilin sürücüsü R.K. yaralandı. Yaralılar, kazanın ardından araçlardan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevre ilçelerdeki hastanelere sevk etti.

İnceleme başlatıldı

Kaza sonrası bölgeye intikal eden polis ekipleri, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.