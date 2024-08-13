Balıkesir’de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen ve itfaiye eri tarafından hayata döndürülen kedi yavrusu "Biber", tedavi sürecinin ardından sahibine kavuştu.

Yangın ve kurtarma operasyonu

9 Ağustos’ta Karesi ilçesi Yıldırım Mahallesi, Mobilyacılar Arastası’ndaki bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince hızla kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden itfaiye eri Seray Başol, dairede baygın halde bulduğu kedi yavrusunu oksijen vererek hayata döndürdü.

Kedi "Biber' evine döndü

Kedi yavrusu "Biber", yangının ardından Büyükşehir Belediyesi Altıeylül Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ne götürüldü. Burada veteriner hekim Mehmet Emre Öztürk tarafından tedavi edilen Biber, karbonmonoksit zehirlenmelerinde kritik ilk 48 saat boyunca yoğun bakımda gözetim altında tutuldu. Tedavi süreci tamamlanan kedi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, itfaiye eri Seray Başol ve veteriner hekim Mehmet Emre Öztürk tarafından sahibi Elif Biroğlu’na teslim edildi.

Sahibi ve yetkililerden açıklamalar

Elif Biroğlu, Biber’i yaklaşık bir ay önce sokakta bulup sahiplendiğini belirterek, Başkan Akın, Başol ve Öztürk ile belediye ekiplerine teşekkürlerini iletti. Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, Biber’in sağlığına kavuşarak evine dönebilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. İtfaiye eri Başol, kediyi sahibine kavuşturmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirtti. Veteriner hekim Öztürk, Biber’in durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

“Kedimiz bize ulaştığında oldukça bitkindi. İtfaiye erimizin oksijen desteği sayesinde yaşama döndü. Rutin tahliller yapıldıktan sonra tedavi altına alındı. İlk 48 saat, karbonmonoksit zehirlenmelerinde kritik bir süreç olduğundan kedimiz yoğun bakımda kaldı. Tedavisi tamamlandı ve sahibine teslim edildi.”