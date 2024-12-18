Ege İhracatçı Birlikleri’nin, Yeşil Mutabakat ve devlet destekleri bilgilendirme toplantıları kapsamında düzenlediği “İş Dünyası Buluşmaları” Balıkesir’de başladı.

Yeşil mutabakat ve destekler gündemde

Balıkesir Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı Yalçın Ertan ve Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Etkinlikte, EİB Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz, birliklerin ihracatçılar için yaptığı çalışmalarla ilgili detaylı bir sunum yaptı.

EİB uzmanları, Ticaret Bakanlığı’nın “Responsible Destek Programı” ve diğer devlet yardımlarıyla ilgili bilgilendirme yaparken, toplantı sonunda Balıkesir’de 20 yılı aşkın süredir ihracat yapan 17 firmaya ödülleri takdim edildi.

Balıkesir’in ihracatı büyüyor

Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, şehrin ihracatının yılın ilk 11 ayında geçen yıla oranla %12 artışla 2 milyar 235 milyon dolara ulaştığını vurguladı. Yarış, şehrin ihracatında öne çıkan sektörleri ve ihracat yapılan ülkeleri şöyle sıraladı:

Sektörler: Elektrik-elektronik, su ürünleri, hayvansal mamuller ve otomotiv.

Ülkeler: ABD, Irak, Almanya.

Yarış, yapılan sunumların Balıkesir’in ihracat potansiyeline büyük katkı sağlayacağını belirterek, “2025 yılına kadar ihracatın 3 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.

Sürdürülebilirlik ve gelecek vizyonu

Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Yalçın Ertan, Yeşil Mutabakat kapsamında yapılan çalışmaların ve sürdürülebilirlik projelerinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Ege İhracatçı Birlikleri olarak 7 yıldır sürdürülebilirlik eksenli projeler hayata geçiriyoruz. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nin Yeşil OSB için attığı adımlar, Türkiye için kıymetli bir örnek teşkil ediyor.”

Ödüllerle onurlandırma

Toplantının sonunda Balıkesir’de 20 yılı aşkın süredir aktif ihracat yapan firmalara ödülleri takdim edildi. Bu firmalar arasında mermer, gıda ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler dikkat çekti.

Ödül alan firmalar:

AKÇAMER MERMER VE ÇELİK SANAYİ

ALKAR ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ANTGIDA GIDA TARIM TURİZM ENERJİ VE DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET A.Ş.

ASSOS ANTİK MERMER SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

AVCULAR PETROL OTOMOTİV VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

BURCU GIDA KONSERVECİLİK

YÖRSAN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA

KULA YAĞ VE EMEK YEM SANAYİ

KÜRŞAT TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MELİH MEDİKAL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

OĞULLAR METAL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

RAVİNİ MERMER SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SERAY AYAKKABI VE TERLİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş.

UÇAR MERMER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖRSAN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.