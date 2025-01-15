Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı gündüz bakımevlerinden 30 minik öğrenci, Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi'ni ziyaret ederek geri dönüşüm ve sürdürülebilir çevre hakkında önemli bilgiler aldı.

Balıkesir Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi, minik ziyaretçilerini ağırladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün gündüz bakımevlerinden gelen 30 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde merkeze anlamlı bir ziyarette bulundu. Geri dönüşüm, sürdürülebilir çevre, doğal olaylar, statik enerjinin oluşumu ve doğa-insan ilişkisi gibi konuların işlendiği eğitimlere katılan çocuklar, çevre bilinci kazanarak geleceğe önemli bir adım attı.

Çocuklar çevreyi korumayı öğreniyor

Ziyaret kapsamında öğrencilere, evde ve çevrelerinde çevreyi nasıl koruyabilecekleri, geri dönüşümün önemi ve doğayla uyumlu yaşamın gerekliliği gibi konularda bilgiler verildi. Özellikle geri dönüşüm konusunda öğrendiklerini büyük bir ilgiyle dinleyen minikler, evde yapabilecekleri küçük değişikliklerle çevreye nasıl katkı sağlayabileceklerini öğrenme fırsatı buldu.

Çevreyi korumak hepimizin görevi

Çocukların çevre bilincini artırmayı amaçlayan bu eğitimler, onların sadece bilgi edinmelerini değil, aynı zamanda yetişkinlere de çevreyi koruma konusunda önemli mesajlar vermelerini sağladı. Eğitim süresince eğitmenlerden aktif bilgiler alan çocuklar, çevreyi korumanın sadece yetişkinlerin değil, herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.