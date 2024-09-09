TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona iddialı bir giriş yapan Balıkesirspor, Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde ilk maçında evinde Fatsa Belediyespor'u 4-1 gibi net bir skorla mağlup etti.

Golleri Özer Özdemir, Bertuğ Bayar, Celal Emir Dede ve Şahin Şafakoğlu atan kırmızı-beyazlılar, taraftarlarıyla 3 puan sevinci yaşadı. Bu galibiyetle birlikte Balıkesirspor, sezonun ilk haftasında liderlik koltuğuna oturdu. Teknik Direktör Levent Eriş, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını ve aynı performansı sürdürerek sezonu da başarıyla bitirmek istediklerini belirtti.