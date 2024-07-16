TFF 3. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Levent Eriş yönetiminde başladı. İlk çalışmada altyapı oyuncuları yer aldı.

Sezon hazırlıkları başladı

TFF 3. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, yeni sezon öncesi antrenmanlarına start verdi. Teknik direktör Levent Eriş'in liderliğinde, kulüp tesislerinde yapılan ilk çalışmada altyapı oyuncuları da yer aldı. Kırmızı-beyazlı ekip, sezon hazırlıklarının ilk etabını 22 Temmuz'a kadar tesislerde sürdürecek.

İlk etap çalışmaları ve kamp süreci

Balıkesirspor'un ilk etap çalışmaları, 22 Temmuz'a kadar devam edecek. Bu süreçte teknik direktör Levent Eriş, oyuncularının performansını yakından takip edecek. İlk etap çalışmalarının ardından Balıkesirspor, ikinci etap için kampa gidecek. Bu kamp dönemi, takımın yeni sezon öncesinde güçlenmesi ve taktiksel hazırlıklarını tamamlaması için önemli bir fırsat olacak.