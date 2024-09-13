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Kazanın ardından araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

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Kazada otomobil içinde sıkışan sürücü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak 112 acil sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen sürücünün tedavi altına alındığı öğrenildi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, seyir halinde bulunan bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Erdek -Bandırma karayolu üzerindeki Mamun Bahçeleri mevkiinde meydana geldi. Hayriye U. yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi nedeniyle yoldan çıkarak yol kenarındaki şarampole düştü.

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