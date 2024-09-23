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Olayla ilgili inceleme başlatan Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, doğalgaz firması görevlileriyle birlikte bölgedeki gaz akışını keserek güvenlik önlemleri aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Bandırma itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Patlama sonucunda hafif yaralanan Ö.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ö.A.’ya ait dairede gaz sıkışması sonucunda patlama yaşandı. Patlama sesi, çevrede büyük bir paniğe yol açarken, durumun bildirilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, bir apartman dairesinde meydana gelen doğalgaz patlama sında 1 kişi hafif yaralandı. Olay, Paşabayır Mahallesi 16016. Sokak'taki 4 katlı bir binanın 4. katında gerçekleşti.

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