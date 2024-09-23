Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, bir apartman dairesinde meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi hafif yaralandı. Olay, Paşabayır Mahallesi 16016. Sokak'taki 4 katlı bir binanın 4. katında gerçekleşti.
Gaz sıkışması patlamaya neden oldu
Edinilen bilgilere göre, Ö.A.’ya ait dairede gaz sıkışması sonucunda patlama yaşandı. Patlama sesi, çevrede büyük bir paniğe yol açarken, durumun bildirilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.
Yangın kontrol altına alındı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Bandırma itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Patlama sonucunda hafif yaralanan Ö.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik önlemleri alındı
Olayla ilgili inceleme başlatan Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, doğalgaz firması görevlileriyle birlikte bölgedeki gaz akışını keserek güvenlik önlemleri aldı.