Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hem kara hem de deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü şehirde, trafikte olumsuz koşullar meydana geldi. Özellikle şehir içindeki bazı bölgelerde trafik yoğunluğu arttı.

Deniz seferleri zorlaştı

Sis nedeniyle Yenikapı-Bandırma ve Bandırma-Yenikapı deniz otobüsü seferlerinde de zorluklar yaşandı. Görüş mesafesinin düşmesi, deniz taşımacılığını da olumsuz etkileyerek seferlerin düzenli yapılmasında güçlük oluşturdu.