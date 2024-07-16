Bandırma’nın en büyük yeşil alan projesi olan “Malta Parkı ve Yaşam Alanı Projesi”, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından ilgisizlikle yüz yüze kaldı. Yeni Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın projeye olan ilgisizliği, parkın tamamlanmasını engelledi.

Seçim sonrası hiçbir ilerleme yok

Seçim öncesi Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun tarafından başlatılan projede, seçim sonrası hiçbir ilerleme kaydedilmedi. Dron çekimlerinde, parkın bakımsız ve ihmal edilmiş hali net bir şekilde görüldü. Çocuk parkları ve yapay havuzlar kullanılmaz durumda, havuzlardaki su ise ilgisizlikten dolayı yosunlaştı ve haşerelerin üreme alanı haline geldi.

Proje durma noktasına geldi

Proje kapsamında yapılması planlanan yürüyüş yolları, süs havuzları, kafeteryalar gibi sosyal alanlar son aşamaya gelmişti. Ancak 31 Mart seçimlerinden sonra görevi devralan Dursun Mirza, projeyi durma noktasına getirdi. Vaat edilen piknik alanları, amfi tiyatro, midilli park, mini spor sahaları, çocuk oyun parkları, bisiklet yolları, göletler ve kafe gibi alanlarda ilerleme kaydedilmedi.

Vatandaşlar tepkili

Malta Parkı mevkiinde yaşayan vatandaşlar, projeye olan ilgisizlikten rahatsız. Mahalle sakinleri, "Çocuklarımız için parkın bitirilmesini sabırsızlıkla bekliyorduk ancak aylardır hiçbir değişiklik yok. Parkın bu haliyle bırakılması üzücü ve kabul edilemez," diyerek tepkilerini dile getirdi.

Somut adımlar bekleniyor

Bandırmalılar, Belediye Başkanı Dursun Mirza’dan vaatlerini yerine getirmesini ve projenin hızla tamamlanmasını bekliyor. Bölge halkı, Malta Parkı’nın hayata geçirilmesi için somut ve ciddi adımlar atılmasını talep ediyor.