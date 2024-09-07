Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı gerilemeye devam ederken, ihtiyaç kredisi faizlerinde belirgin bir düşüş yaşandı. 29 Ağustos ile biten haftada sektörün toplam mevduatı önceki haftaya göre 1,9 milyar lira azaldı.

Bankacılık sektöründe mevduat ve faiz oranlarında değişimler

Bankacılık sektöründe toplam mevduat, 29 Ağustos ile biten haftada 1,9 milyar lira azalarak 17 trilyon 955,4 milyar liraya geriledi. Bu düşüş, sektördeki genel ekonomik koşullarla bağlantılı olarak yatay seyreden faiz oranlarıyla birlikte dikkat çekiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı verilere göre, 1-3 ay vadeli TL mevduat faizi yüzde 59,3 olarak gerçekleşirken, ticari kredi faizi ise yüzde 59,7 oldu.

İhtiyaç kredisi faizlerinde dikkat çeken düşüş

Öte yandan, ihtiyaç kredisi faiz oranları son 7 haftada önemli bir düşüş kaydetti. 29 Ağustos itibarıyla, ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 77,9’dan yüzde 72,2’ye düştü. Bu düşüş, tüketiciler için kredi kullanımını daha cazip hale getirirken, sektördeki rekabeti de artırıyor. Mevduat faizlerinde yatay bir seyir izlenmesine rağmen, ihtiyaç kredisi faizlerindeki bu düşüş, ekonomideki likidite talebine olumlu bir yansıma olarak değerlendiriliyor.

TL ve YP mevduatlarda azalma

Bankalardaki TL cinsinden mevduatlar yüzde 0,29 azalarak 10 trilyon 608 milyar 359 milyon liraya gerilerken, yabancı para (YP) cinsinden mevduatlar yüzde 0,15 düşüşle 6 trilyon 556 milyar 328 milyon liraya indi. Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatları ise parite etkisinden arındırılmış verilere göre 1 milyar 148 milyon dolar azaldı. Bu durum, döviz kurundaki dalgalanmalardan etkilenen yatırımcıların portföylerinde çeşitlendirme yapma ihtiyacını artırmış olabilir.

Taksitli ticari kredilerde artış

Tüketici kredilerinde artış yaşanırken, özellikle taksitli ticari kredilerde de yükseliş gözlemlendi. Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,86 artarak 1 trilyon 706 milyar 663 milyon liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,99 artarak 1 trilyon 685 milyar 246 milyon liraya ulaştı. Kredi kartları bakiyesi ise yüzde 2,31 artışla 2 trilyon 59 milyar 818 milyon liraya yükseldi. Bu artışlar, ticari faaliyetlerin hızlanmasına ve ekonomide canlanma beklentisine işaret ediyor.

Kredi hacminde büyüme

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi, 29 Ağustos haftasında 110 milyar 55 milyon lira artış göstererek 14 trilyon 120 milyar liraya ulaştı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,16 oranında bir artışa işaret ediyor. Artan kredi hacmi, ekonomik büyümenin desteklenmesi ve finansal piyasalarda likidite akışının sağlanmasında önemli bir rol oynuyor.