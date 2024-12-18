Yeni yılda öğretmenler için önemli bir promosyon artışı gerçekleşti. İstanbul'un Üsküdar ve Başakşehir ilçelerinde yapılan anlaşmalarla, öğretmenlere sağlanacak promosyon ödemeleri 80 bin TL’yi geçti.

Bankaların pomosyon rekabeti kızışıyor

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte asgari ücret, memur maaşları ve emekli zammı gibi konular gündemin üst sıralarında yer alırken, bankaların sunduğu promosyon ödemeleri de dikkat çekmeye devam ediyor. Çalışanlar ve emekliler için büyük bir öneme sahip olan promosyon ödemeleri, bankalar arasında kıyasıya bir rekabete dönüşmüş durumda.

Son olarak, İstanbul’un Üsküdar ve Başakşehir ilçelerinde yapılan promosyon anlaşmaları, öğretmenler için önemli bir kazanç fırsatı sunuyor. Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, özel bir banka ile 82 bin 100 TL’lik üç yıllık promosyon anlaşması yaptı. Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise kamu bankasıyla yaptığı anlaşma kapsamında, öğretmenlere 79 bin TL promosyon ödemesi sağlayacak.

Memurlar için promosyon fırsatları artıyor

Bu anlaşmalar, öğretmenler ve diğer kamu çalışanları için maaş ödemelerinin dışında ek bir gelir kaynağı oluşturuyor. Bankalar, rekabeti artırarak sundukları promosyon tutarlarını yükseltmeye devam ediyor. Bu artış, öğretmenlerin yanı sıra tüm kamu çalışanları için cazip bir avantaj sağlıyor.

Zamlar bekleniyor, promosyon rekabeti sürüyor

Memur ve emeklilere yapılacak zam oranları ise hala merakla bekleniyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, bu zamların kesinleşmesi bekleniyor. Zam oranlarının açıklanmasıyla birlikte, bankaların emekli promosyonlarını da yeniden gözden geçirecekleri tahmin ediliyor.