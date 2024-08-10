Türkiye'deki ihtiyaç kredisi faiz oranlarında son haftalarda yaşanan düşüşle birlikte, bankalar yeni müşterilerine cazip fırsatlar sunmak için harekete geçti. Özellikle sıfır faizli kredi kampanyaları, vatandaşların düşük maliyetli finansman ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı verilere göre, ihtiyaç kredisi faiz oranı son üç haftada 4 puan düşerek yüzde 73,9 seviyesine geriledi.

Bankaların sıfır faizli kredi kampanyaları

Türkiye'deki birçok kamu ve özel banka, yeni müşterilerine özel sıfır faizli kredi kampanyaları sunuyor. İşte bu bankalar ve sağladıkları kredi imkanları:

İş Bankası

Kredi Tutarı: 25 bin TL

Vade: 3 Ay

Faiz Oranı: %0

Bu kampanya yalnızca yeni müşterilere özel olup, belirli şartları karşılayan kullanıcılar yararlanabilir.

Akbank

Kredi Tutarı: 20 bin TL

Vade: 6 Ay

Faiz Oranı: %0

Yeni müşterilere özel olarak sunulan bu kredi kampanyası, düşük maliyetli finansman arayanlar için ideal bir seçenek.

Enpara

Kredi Tutarı: 20 bin TL

Vade: 3 Ay

Faiz Oranı: %0

Enpara'nın yeni müşterileri için sunduğu bu fırsat, faizsiz kredi avantajı sağlıyor.

Garanti BBVA

Kredi Tutarı: 20 bin TL

Vade: 6 Ay

Faiz Oranı: %0

Garanti BBVA, yeni müşterileri için 6 ay vadeli faizsiz kredi imkanı sunuyor.

Finansbank

Kredi Tutarı: 30 bin TL

Vade: 3-6 Ay

Faiz Oranı: %0

6 ay vadeli 10 bin TL kredi ve 3 ay vadeli 20 bin TL nakit avans seçeneği sunuluyor.

Denizbank

Kredi Tutarı: 25 bin TL

Vade: 3-6 Ay

Faiz Oranı: %0

6 ay vadeli 10 bin TL kredi ve 3 ay vadeli 15 bin TL nakit avans sunuluyor.

TEB

Kredi Tutarı: 35 bin TL

Vade: 3-6 Ay

Faiz Oranı: %0

6 ay vadeli 10 bin TL kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans seçeneği mevcut. Ayrıca 15 bin TL krediye 6 ay vade ve %0 kar payı oranı sunuluyor.