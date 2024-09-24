Geçen sezon Real Madrid'e şampiyonluğu kaptıran Barcelona, teknik direktörü Xavi ile yolları ayırıp Alman teknik direktör Hansi Flick ile sözleşme imzalamıştı. Yeni teknik direktörüyle sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Katalan ekibi şu ana kadar La Liga'da çıktığı 6 karşılaşmada 6 galibiyet alarak liderlik koltuğunda bulunuyor. Son oynadığı karşılaşma olan Villarreal maçınıda 5-1 geçerek rakiplerine gözdağı veren İspanyol devi bu maçta da galibiyet hedefliyor. Villareal maçında sakatlanıp sezonu kapatan Alman filebekçi Ter Stegen forma giyemeyecek. Bunun dışında yeni transfer Dani Olmo, Bernal, Fermin Lopez, Christensen, Frenkie De Jong, Araujo, Gavi de sakatlıklarından dolayı forma şansı bulamayacak.

Barcelona-Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga'nın 7. haftasında Barcelona-Getafe maçı 25 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak. Maç naklen S Sport ve S Sport Plus izleyiciyle buluşacak.