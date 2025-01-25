İspanya La Liga’nın 22. haftasında futbolseverler, Barcelona ile Valencia arasında oynanacak mücadeleyi heyecanla bekliyor. Zirve yarışındaki Barcelona, Camp Nou Stadyumu’nda konuk edeceği Valencia karşısında galibiyet arayacak.

Barcelona - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FC Barcelona - Valencia maçı 26 Ocak Pazar günü TSİ 23:00’te başlayacak. Karşılaşma, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maç öncesi detaylar

Barcelona, La Liga’da liderlik hedefiyle mücadele ederken, Valencia ise üst sıralara tırmanmak için sahaya çıkacak. İki takım da sahaya tam kadro çıkmayı planlıyor.

Camp Nou’da oynanacak bu kritik maç, hem zirve yarışını hem de Avrupa potasını yakından ilgilendiriyor.