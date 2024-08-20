Mamak Belediyesi, görevlerini yerine getirmediği belirlenen Kutludüğün Hayvan Barınağı sorumluları hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ankara Mamak Belediyesinin barınağını ziyaret eden gönüllü ve avukatlar, hayvanların yaşadığı yerin ve beslenme düzeninin yönetmeliğe uygun olmadığını, yerlerde dışkı olduğunu ve temizlik şartlarının sağlanmadığını tespit etti.

T24’ten Ceren Balâ Teke’nin haberine göre veteriner hekimin bulunmadığı ortaya çıkan barınakta yasak diye tabir edilen ırkların küçük kafeslere hapsedildiği, köpeklerin kışın soğuktan, yazınsa sıcaktan korunacağı alanlar bulunmadığı, hijyen, beslenme şartlarının sağlanmadığı, hasta köpeklerden bazılarının küçük padoklarda bakımları yapılmadan ölümü beklediğini gözlemledi.

Tespitlerin ortaya çıkmasından sonra Mamak Belediyesi, talimatlara ve yönetmeliklere uymayan personel hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

“İlgili personel görevden uzaklaştırılacak”

Belediyeden yapılan açıklamada, bugün Kutludüğün Hayvan Barınağı'nda kapsamlı incelemeler başlatıldığı belirtildi.

“Barınak sorumlularının görevlerini yerine getirmediği ve bu durumun hayvanların yaşam koşullarını olumsuz etkilediğinin tespit edildiği” ifade edilen açıklamada, “Talimatlara ve yönetmeliklere uymayan personel hakkında soruşturma başlatılmış olup soruşturma süreci boyunca ilgili personelin görevden uzaklaştırılacağını kamuoyuna saygıyla bildiririz” denildi.

Barınakta tespit edilen sorunlar

10 Ağustos’ta barınağa ziyaret eden avukatların tespitleri Teke’nin haberine konu başlıklarıyla şöyle yansımıştı:

- Bazı padoklar oturacak yer olmayacak şekilde dolu, köpekler istiflenmiş

- Küçük ve büyük ırklar aynı padokta, küçükler kendini koruyamıyor

- Mama ve suya erişim alfaların kontrolünde, diğerleri zayıf ve bakımsız kalmış

- Köpeklerin kışın soğuktan, yazın ise sıcaktan korunacağı alanlar yok

- Kısırlaştırma dahil operasyon yapılmıyor, büyükşehir belediyesine ait bakımevine naklediliyorlar