4 yıl önce dünyaevine giren Mahmut Yılmaz ve Büşra Yılmaz, yeni doğan çocuklarına soyisimlerinin Yılmaz olmasından esinlenerek Barış Alper ismini koydu.

Gaziantep'te yaşayan ve Galatasaray fanatiği olan Mahmut Yılmaz muhabirimiz Sedef Didem Ezme'ye açıklamalarda bulundu.

"Bu ismi gururla koydum"

Yılmaz ikinci bebeğinin dünyaya geldiğini belirterek konuyla ilgili, " Bu ikinci bebeğimiz. Ben eşim ve diğer çocuğum da dahil koyu bir Galatasaraylı olarak çok seviyoruz. Soyadımızın Yılmaz olmasıyla birlikte ikinci çocuğumuzun adını Barış Alper koymak istedik. Barış Alper Yılmaz'ın hem oyununu hem de karakterini beğendiğimizden dolayı ve sülalede sadece benim çocuğumun adı Barış Alper olduğu için bu ismi gururla koydum" İfadelerini kullandı.

"Karakteriyle dört dörtlük bir insan"

Mahmut Yılmaz, ayrıca Barış Alper Yılmaz'ın performansını da hayranlıkla izlediğini söyleyerek, "İnanılmaz bir oyuncu, güçlü dinamik ve karakteriyle dört dörtlük bir insan olduğuna inanıyorum. Galatasaray'da ve Türkiye maçlarında harika bir performans sergiledi, her ne kadar tura atlamamış olsak bile çok iyi bir performans çıkardı ve performansını hayranlıkla izledik" dedi.

"Evimizin içi toplarla dolu"

İleride çocuklarının futbolcu olmasını dileyen baba Yılmaz, "İleride çocuklarımın futbolcu olması için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bununla birlikte diğer çocuğum 2,5 yaşında olmasına rağmen evimizin içi toplarla dolu. İnşallah Barış abisi gibi bir futbolcu olup bu ülkeye faydalı bir evlat olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Yeni doğan çocuklarının kıyafetlerine Galatasaray amblemi bastıran Yılmaz ailesi Galatasaray formasıyla da hatıra fotoğrafı çektirdi.