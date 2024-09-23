Galatasaray’da sergilediği performansla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak Premier Lig ekibi Nottingham Forest, 24 yaşındaki futbolcuyu yakından takip etmek için Fenerbahçe derbisine gözlemci gönderdi.

Nottingham Forest 25 milyon ödemeye hazır

Sabah'ta yer alan habere göre, Nottingham Forest'ın yanı sıra Brighton ve Tottenham da Barış Alper’i transfer listesine aldı. Brighton'ın yaz transfer döneminde 20 milyon euroluk bir teklif yaptığı ve bu teklifi 25 milyon euroya çıkarmaya hazır olduğu iddia edildi.

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 9 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncunun yükselen formu, İngiliz kulüplerinin dikkatini çekerken, Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için nasıl bir karar vereceği merak konusu.