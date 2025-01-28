Gazeteci Barış Pehlivan, mesleğini icra ettiği için Halk TV binası önünde gözaltına alındı. Pehlivan’ın Kayda Geçsin programındaki koltuğu, bu akşam boş kaldı. Ancak Şule Aydın, Barış Pehlivan’ın anlatacağı gerçeklerin er ya da geç duyulacağını vurguladı.

"Barış Pehlivan o koltuğa yine gelecek"

Şule Aydın, programın başlangıcında Barış Pehlivan'ın bugün de dosyalarını hazırladığını belirtti. Yolsuzlukları ve gerçekleri anlatmaya hazırlanan Pehlivan’ın gözaltına alınması, programda eksik bir oturuma yol açtı. Aydın, "Bu akşam anlatamadı, ama bu anlatamayacağı anlamına gelmez. Bu Barış yine gelecek, bu masada yine anlatacak" diyerek Pehlivan’ın geri döneceğini ifade etti.

Gözaltılar sonrası tepkiler artıyor

Pehlivan’ın gözaltına alınmasının ardından, Halk TV Haber Müdürü Serhan Asker ve Neden Sonuç programı sunucusu Seda Selek de gözaltına alındı. Bu gelişmeler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Siyasetçilerden sanatçılara kadar pek çok kişi, gazeteciliğin susturulamayacağını belirterek tepkilerini gösterdi.

Gazetecilik hakkı ve toplumun tepkisi

Barış Pehlivan’ın kayıtsız kalmayan gazeteciliği, hem halk hem de meslektaşları tarafından daha da takdir edilecek gibi görünüyor.