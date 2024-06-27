Bodrum Marina Yacht Club'un başarılı müdürü Barış Yıldırım, işinin yanı sıra sahne performansıyla da dikkat çekiyor. Zaman zaman marinanın atmosferine renk katan Barış Yıldırım, misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

Bodrum'a özgü atmosfer

Bodrum Marina Yacht Club'un müdürü Barış Yıldırım, işinin yanı sıra sahne performanslarıyla da adından söz ettiriyor. Misafirlerine unutulmaz anlar yaşatan Yıldırım, zaman zaman marinanın atmosferine renk katıyor. Bodrum'un büyüleyici manzarası eşliğinde sergilediği enerjik performanslarıyla, Bodrum Marina Yacht Club'un atmosferini daha da özel kılıyor.

Yıldırım'ın müzik tutkusuyla bilinen ve sahnede seslendirdiği şarkılarla kalpleri fetheden Bodrum Marina Yacht Club müdürü, konuklarına hem profesyonel hizmet sunuyor hem de sahne performanslarıyla büyük beğeni topluyor.