İzmir Şehir Hastanesi Baş Diyetisyeni Dilek Unur, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde et ve tatlı tüketiminin artacağına dikkat çekerek ailelere sağlıklı beslenme konusunda önemli uyarılarda bulundu. Bayramların, ailelerin bir araya geldiği, özenli sofraların kurulduğu ve ikramlıkların bolca sunulduğu özel günler olduğunu hatırlatan Unur, et tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktaları vurguladı.

Unur, etin vücut tarafından sindirimi zor olan, doymuş yağ içeriği yüksek bir besin olduğunu belirterek, "Kısa süre içinde rutin et tüketiminin üzerine çıkılması, özellikle mide ve bağırsak rahatsızlığı olan kişilerde ciddi sorunlara yol açabilir. Kalp, diyabet, yüksek tansiyon hastalarında da önemli sağlık problemleri görülebilir. Bu nedenle kronik hastalığı olan bireylerin bayramda et tüketirken daha dikkatli olmalarını, doktor veya diyetisyen önerilerinin dışına çıkmamalarını ve haftada ortalama 200 gram kırmızı et tüketiminin üzerine çıkmamalarını öneriyoruz" dedi.

'Rigor Mortis' Uyarısı

Kesimden sonra kaslardaki biyokimyasal değişikliklerden kaynaklanan ve halk arasında 'ölüm katılığı' olarak bilinen rigor mortis hakkında da önemli uyarılarda bulunan Unur, bu durumun etin kas dokusunun sertleşmesine yol açtığını ifade etti. Sertleşmiş etin sindiriminin zor olduğunu belirten Unur, "Rigor mortis hali, etin tüketilmesi durumunda diyare, hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunlara neden olabilir. Ancak, eti 12-24 saat bekletirsek, bu sertlik yumuşamaya başlar ve sindirimi daha kolay bir hale gelir. Özellikle sindirim sistemi hassas olan kişilere, eti bir gün dinlendirip tüketmelerini öneriyoruz" şeklinde konuştu.