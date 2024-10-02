UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Başakşehir, sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien ile karşılaştı. Mücadele sonucunda Başakşehir, konuk takıma 2-1 mağlup oldu.

İlk yarıda denge ve goller

Karşılaşmanın 43. dakikasında Rapid Wien, Louis Schaub'un golüyle öne geçti. Ancak Başakşehir’in deneyimli forveti Krzysztof Piatek, 45+2'de attığı kafa golüyle skoru eşitledi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

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İkinci yarıda erken gol

İkinci yarıya hızlı başlayan Rapid Wien, 46. dakikada tekrar öne geçti. Schaub'un bir kez daha sahneye çıktığı bu golle durum 2-1 oldu. Rapid Wien’in 72. dakikada attığı gol ise VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Başakşehir’in Avrupa kayıpları

Maçın kalan bölümlerinde başka gol olmadı ve Başakşehir, sahasında Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. Bu, temsilcimizin Avrupa kupalarında bu sezonki ilk mağlubiyeti oldu. Başakşehir, Konferans Ligi’ne 2. ön eleme turundan başlamıştı ve oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.

Kaynak: HABER MERKEZİ